Sandvikens IF - BK Forward karşılaşma önü

İsveç 1.Lig Kuzey heyecanı devam ediyor. Sandvikens IF, 13 Mayıs 2018 Pazar günü BK Forward takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Sandvikens IF 5 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken BK Forward 9 puanda ve 3. sırada. Sandvikens IF son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. BK Forward son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 483 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sandvikens IF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, BK Forward sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sandvikens IF son haftadaki BK Forward müsabasında 1-1 berabere kaldı.

BK Forward ise Sandvikens IF maçında 1-1 berabere kaldı.

Sandvikens IF, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sandvikens IF, kendi sahasında 4 gol attı, 5 gol yedi.

BK Forward, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda BK Forward 3 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.