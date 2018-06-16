Sandvikens IF - Carlstad United BK maçı ne zaman?

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Sandvikens IF ile Carlstad United BK, 17 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Sandvikens IF 11 puanla 12. sırada, Carlstad United BK 24 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sandvikens IF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Carlstad United BK, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 241 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sandvikens IF kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Carlstad United BK sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sandvikens IF son haftadaki Vasteras SK FK müsabasında 3-1 kazandı.

Carlstad United BK ise IK Brage Borlange maçında 2-0 kazandı.

Sandvikens IF, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 12 gol yedi.

Carlstad United BK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Carlstad United BK, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.