Sandvikens IF - Vasteras SK FK maçı rakamları

İsveç 1.Lig Kuzey maçında Sandvikens IF ile Vasteras SK FK, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:00. 6 puanlı Sandvikens IF 13. sırada bulunuyor, Vasteras SK FK 18 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Sandvikens IF, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Vasteras SK FK, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 264. İddaa'da Sandvikens IF kazanır 5.00, berabere biter 3.80, Vasteras SK FK kazanır 1.35 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Sandvikens IF son haftadaki Vasteras SK FK müsabasında 3-1 kazandı.

Vasteras SK FK ise Sandvikens IF karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Sandvikens IF, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 7 gol yedi.

Vasteras SK FK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Vasteras SK FK, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.