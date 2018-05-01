Sangju Sangmu - Chunnam Dragons maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Sangju Sangmu, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü Chunnam Dragons takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Sangju Sangmu 14 puanla 5. sırada, Chunnam Dragons 9 puanla 10. sırada bulunuyor. Sangju Sangmu son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Chunnam Dragons, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 454. İddaa'da Sangju Sangmu kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Chunnam Dragons kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Sangju Sangmu son haftadaki Incheon United müsabasında 2-0 yenildi.

Chunnam Dragons, Daegu karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Chunnam Dragons, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Chunnam Dragons, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.