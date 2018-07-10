Sangju Sangmu - Daegu maçı rakamları

Sangju Sangmu ve Daegu, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:30. Sangju Sangmu 22 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Daegu 8 puanda ve 12. sırada. Sangju Sangmu son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Daegu son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 540 kodlu maçı oynayanlar; Sangju Sangmu galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Daegu galibiyet oranı 2.70. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sangju Sangmu son haftadaki Incheon United müsabasında 2-0 yenildi.

Daegu, Chunnam Dragons karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sangju Sangmu, 9 gol attı ve 6 gol yedi.

Daegu, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Daegu 3 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.