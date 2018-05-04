Sangju Sangmu - Gangwon rakamlar

Sangju Sangmu ve Gangwon, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 10:00. Maç öncesi Sangju Sangmu 15 puanla 6. sırada, Gangwon 16 puanla 5. sırada bulunuyor. Sangju Sangmu, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gangwon, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 244 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sangju Sangmu kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Gangwon sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Sangju Sangmu son hafta oynanan FC Seoul maçında 0-1 yenildi.

Gangwon ise Incheon United maçında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sangju Sangmu, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Gangwon, dış sahada 3 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Gangwon 13 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.