Sangju Sangmu - Incheon United maçı ne zaman?

Güney Kore K Lig 1 maçında Sangju Sangmu ile Incheon United, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 08:00. 18 puanlı Sangju Sangmu 5. sırada bulunuyor, Incheon United 7 puana sahip ve 11. sırada. Sangju Sangmu son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Incheon United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 385. İddaa'da Sangju Sangmu kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Incheon United kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Sangju Sangmu son hafta oynanan FC Seoul maçında 0-1 yenildi.

Incheon United ise Gangwon maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Sangju Sangmu, 4 gol attı ve 1 gol yedi.

Incheon United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Incheon United, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.