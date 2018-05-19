Sangju Sangmu - Jeju United maçı rakamları

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Sangju Sangmu, 20 Mayıs 2018 Pazar günü Jeju United takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 08:00. 21 puanlı Sangju Sangmu 5. sırada bulunuyor, Jeju United 23 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Sangju Sangmu, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Jeju United son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 334. İddaa'da Sangju Sangmu kazanır 2.50, berabere biter 2.90, Jeju United kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Sangju Sangmu son hafta oynanan FC Seoul maçında 0-1 yenildi.

Jeju United ise Jeonbuk Motors maçında 0-1 yenildi.

Sangju Sangmu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sangju Sangmu, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

Jeju United, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Jeju United, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.