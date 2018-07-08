Sangju Sangmu - Ulsan Horang-i düellosu

Sangju Sangmu ve Ulsan Horang-i, 08 Temmuz 2018 Pazar günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:30. Maç öncesi Sangju Sangmu 22 puanla 5. sırada, Ulsan Horang-i 20 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sangju Sangmu, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Ulsan Horang-i son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 406 kodlu maçı oynayanlar; Sangju Sangmu galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Ulsan Horang-i galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sangju Sangmu önceki hafta FC Seoul mücadelesinde 0-1 yenildi.

Ulsan Horang-i ise Gwangju maçında 1-1 berabere kaldı.

Sangju Sangmu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sangju Sangmu, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

Ulsan Horang-i, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ulsan Horang-i 4 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.