Sanık Yıldız: Dink cinayeti öncesi duyum aldık ama değerlendirilmedi

Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın haberine göre, duruşmada savunması alınan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü sanık Yarbay Metin Yıldız, Coşkun İğci aracılığıyla cinayetten 6 ay önce elde ettikleri "Yasin Hayal'in Hrant Dink'i öldürmeyi planladığı" bilgisini, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı sanık Albay Ali Öz'e ilettiğini ancak bu bilgiyle ilgili bir değerlendirme yapılmadığını öne sürdü.

Konuyu ilettiğinde, Özün kendisine "Sonra görüşelim" cevabını verdiğini iddia eden Yıldız, kendisine verilen bilgiyi toplantıda dile getirdiğini ve ertesi gün, not aldığı küçük bir kağıtla komutanı Ali Öz'ün odasına girdiğini anlattı. Yıldız, "Söylenen bilgileri izah ettim. 'Bilgileri kim verdi' dedi. 'TMO'da görevli Coşkun İğci isimli şahıs, Veysel Şahin'in tanıdığı kişi' dedim. 'Tamam, baksınlar o zaman' dedi" ifadelerini kullandı. Yıldız, daha sonra rutin işleriyle ilgilendiğini ancak komutandan kendisine konuyla ilgili bir emir gelmediğini söyledi.

'HAYAL'İN EYLEMİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİ KESİNDİ'

"Yasin Hayal'in ve 3-4 kişinin bu eylemi gerçekleştireceği kesindi. İstihbarat kusuru vardır, bunun bir mazereti yok" diye konuşan tutuklu sanık Yıldız "Yasin Hayal ile ilgili istihbarat şubede kayıtlı tek bilgi; McDonalds'a koyduğu patlayıcıydı. Cinayetten sonra cumhuriyet savcılığı ve kayıtlardan araştırdılar, Hayal'in daha önce katıldığı eylemler ortaya çıktı. Bu haberler alınabilse, belki iş ciddiye alınabilirdi" dedi.

Dink'in öldürülmesinin ardından Samast'ın babasının Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek cinayeti oğlunun işlediği yönünde bilgi verdiğini de aktaran Yıldız, il jandarma komutanlığı talimatıyla bilgi paylaşımı için il emniyet müdürlüğüne gönderildiklerini, emniyettekilerin ellerinde çok daha fazla bilgi olduğunu öğrendiklerini söyledi.

HABER KAYIT FORMU DÜZENLEMİŞLER

Daha sonra Okan Şimşek, Gazi Günay ve diğerleri ile askeri gazinodaki odasında buluştuklarını belirten Yıldız, Gazi Günay'ın ihbar içeriğini de getirdiğini, cinayetten sonra edinilen bilgilerin de haber kayıt bildirim formu üzerine eklendiğini, hazırladıkları haber kayıt formunun Gazi Günay tarafından üst komutanlığa gönderdiğini ifade etti. Komutanları Ali Öz'ün, "Coşkun İğci'den alınan bilgiyle ilgili hazırlanan görev sonuç raporunun neden kendisine arz edilmediğini' sorduğunu hatırlatan Yıldız, "Bu bilgiyi akşam saatlerinde aldığım için, küçük bir kağıda yazmıştım ve kendisine okudum odamda" diye konuştu.

BİLGİ ALINMASAYDI İSTİHBARAT ŞUBE SORUMLU OLABİLİRDİ

Görevli olduğu istihbarat şubenin suç öncesi bilgiyi 6 ay önce kolluk amirine bildirdiğini ileri süren Yıldız, "Bu bilgi alınmasaydı İstihbarat Şube sorumlu olabilirdi. Haber kayıt bildirim formunda yer alan bilgiler, Okan Şimşek ve Veysel Şahin'den alınan bilgilerin toplamıdır. Ogün Samast'ın cinayeti işlediği bilgisi basına çıktıktan sonra söz konusu forma, bu bilgiyi de ekledik. Daha önce Samast'ın ismini bilmiyorduk. Hazırladığımız formu, il jandarma komutanına okudum" dedi.

Coşkun İğci'nin tehdit edildiği iddialarına da değinen Yıldız, Öz'ün talebiyle Okan ve 2 personelin İğci ile görüşmeye gittiklerini belirterek, "Tehdit maksadıyla gitmediklerini ben de biliyorum. Tehdit değil nasihatte bulunduklarına yönelik ifadeleri var" diye konuştu.

Cinayetten sonra idari soruşturma gereği müfettişlerin Trabzon'a geldiği günlerde Ali Öz'ün kendisine "Veysel'e emir verdim, o şekilde ifade versinler" dediğini iddia eden Yıldız, "Veysel Şahin bana, 'komutan ne yaparsa onu yapacağız' dedi" şeklinde konuştu.

Yıldız, savunmasını şöyle tamamladı: "Hata yaptığımı da söylüyorum. O dönem tecrübesizliğim ve acemiliğim var. Eşimle ilgili sağlık problemleri vardı. Ali Öz gerekli kolaylığı sağlamıştı bana, ona gönül borcum oldu."

SÖYLENDİĞİNİ HATIRLAMIYORUM

Hrant Dink cinayeti davasında tutuklu yargılanan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, personelinin 'Dink cinayetine ilişkin bilgi verdik ama bir şey yapmadı' suçlamalarına, "Bana bilgi iletildiğini hatırlamıyorum. Benim hatam, personelin söylediklerini iddia ettikleri bilgi için yazın dememem" diye yanıt verdi.

Ali Öz duruşmada yaptığı savunmasında, şunları söyledi:

"Ne görev yaptığım süre içinde ne de emekli olduktan sonra hiçbir örgütle ilişkim olmamıştır. Yaptığım görevlerim nedeniyle terör örgütlerinin hedefi haline geldim. Hrant Dink'i ve gazetesini bilmem. Ogün Samast, Yasin Hayal ve diğer şahısların hiç birisi ile ne olay öncesinde, ne sonrasında irtibatım yoktur. Hiç birini tanımıyorum."

BU OLAYDA BİLGİ ATLANMIŞTIR

"Benim hatam, geçmiş dönemlerdeki çalışmalarından dolayı şubeye güvenmemdir. Personelin kesinlikle art niyetli olmadığı kanaatindeyim. Ancak bu olayda bilgi atlanmıştır. Kayıtlara girmediği için de işlem yapılamamıştır."

SUÇSUZ OLDUĞUM ORTAYA ÇIKACAKTIR

"Hiçbir terör örgütü ile bağlantım yoktur. Yaklaşık 15 aydır tutukluyum. Tutuklanma gerekçem örgüt üyeliği iddiasıdır. Diğer suçlamaları iddianamede öğrendim. Terör örgütüyle irtibatımı ortaya koyan hiçbir delil yok. O dönem Trabzon il jandarma komutanı olmam nedeniyle otomatik olarak suçlu kabul edilip iddianameye konuldum. Tamamen varsayımlarla hareket edilerek suçlama yapılmıştır. Arandığımı öğrendim. Hemen İstanbul'a gelip teslim oldum. Yargıya güvendiğim için gelerek teslim oldum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Yargılanma aşamasında suçsuz olduğum ortaya çıkacaktır."