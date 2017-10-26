İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince merkez Karaköprü ilçesi Ayanlar-İnanlı Mahallesi arasında trafik kontrolü kapsamında bir öğrenci servis minibüsü durduruldu.

AA'nın haberine göre, içinde 10 öğrencinin bulunduğu araçta yapılan incelemede sürücünün 13 yaşındaki O.S. Y. olduğu tespit edildi.

Ekiplerce araç sahibi ve çocuğun babası M.Y'ye para cezası uygulandı.