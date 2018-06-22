27. Dönem Genel Seçim milletvekili adayları belli oldu. 24 Haziran 2018, Pazar günü yapılacak seçimlerde Şanlıurfa AK Parti milletvekili adayları açıklandı. İşte AKP'nin Şanlıurfa Milletvekili listesi...

Şanlıurfa Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili adayları

S. NO ADI SOYADI ÖĞRENİM MESLEĞİ 1 AHMET EŞREF FAKIBABA YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 2 MEHMET KASIM GÜLPINAR YÜKSEK SERBEST/ÖZEL 3 HALİL ÖZCAN YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ 4 ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL YÜKSEK ECZACI 5 MEHMET ALİ CEVHERİ YÜKSEK ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 6 İBRAHİM HALİL YILDIZ YÜKSEK AVUKAT 7 HALİL ÖZŞAVLI YÜKSEK ÖĞRETİM ÜYESİ 8 AHMET AKAY YÜKSEK EMEKLİ 9 MEHMET FATİH AKSOY İLK SERBEST/ÖZEL 10 GÜLER KAMA İZOL YÜKSEK EKONOMİST / İKTİSATÇI 11 İBRAHİM TORU YÜKSEK GAZETECİ / YAZAR 12 SEDAT ERTÜRK YÜKSEK EKONOMİST / İKTİSATÇI 13 İSMAİL TOSUN YÜKSEK ÖĞRENCİ 14 İBRAHİM AYHAN ORTA ÇİFTÇİ

FAKIBABA:"YAPARSA AK PARTİ YAPAR"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa bu kadrolar yapar. Allah'ın izniyle bende ve arkadaşlarımda yalan olmaz, haram olmaz, sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz ve adil davranırız." dedi.Bakan Fakıbaba, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde incelemelerde bulunup esnafı ziyaret etti.AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, Hilvan'da bugüne kadar büyük projeler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, bundan sonra daha iyi işler yapmak istediklerini söyledi.Seçime kısa bir süre kala partililerden daha çok çalışmalarını isteyen Fakıbaba, 24 Haziran'da Şanlıurfa'da çok yüksek bir oy almayı beklediklerini ifade etti.

"KARDEŞÇE SEÇİM SANDIĞINA GİDECEĞİZ"

Fakıbaba, ayrım yapmadan herkese hizmet etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:"Bize oy veren, vermeyen herkese hizmet ulaştırmaya çalışıyoruz. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa bu kadrolar yapar. Allah'ın izniyle bende ve arkadaşlarımda yalan olmaz, haram olmaz, sadece Allah'ın huzurunda eğiliriz ve adil davranırız. Oy veren, vermeyen sağ olsun biz birlik, beraberlik içerisinde, kardeşçe seçim sandığına gideceğiz. Birbirimizi sayacağız, seveceğiz. Mutlaka farklı düşüncede olan insanlar olabilir, ona saygı duyuyorum. Herkes AK Parti'ye verecek diye bir kaide de yok bu doğaldır, demokrasi budur ama 24 Haziran'da Allah'ın izniyle adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağınıza inanıyorum."Vatandaşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Şanlıurfa'da düzenleyeceği mitinge davet eden Fakıbaba, daha sonra Hilvan Gençlik Merkezinde düzenlenen programda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarların sorunlarını dinledi.