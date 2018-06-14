Şanlıurfa Ramazan Bayramı namaz saati kaçta? sorusu yarın, bayramın ilk gününde camileri dolduracak Şanlıurfalılar tarafından soruluyor. Bayram namazı saatine göre hazırlıklarını yapacak Şanlıurfalılar için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bayram namazı saatleri haberimizde.

ŞANLIURFA BAYRAM NAMAZI SAATİ - 15 HAZİRAN 2018

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kılınacak bayram namazı saati Şanlıurfa için 05.47 olarak belirlendi.

ŞANLIURFA için Bayram Namaz Vakitleri Ramazan Bayram Namaz Vakti Kurban Bayram Namaz Vakti Miladi Tarih 15 Haziran 2018 Cuma Miladi Tarih 21 Ağustos 2018 Salı Hicri Tarih 1 Şevval 1439 Hicri Tarih 10 Zilhicce 1439 Bayram Namaz Saati 05:47 Bayram Namaz Saati 06:25 KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE SORUMLU MUDUR? İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.

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