Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden dev eğitim projesi

Fikir babalığını ses sanatçısı Ekrem Arpak'ın yaptığı ve Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği proje kapsamında Urfa'nın bağrından çıkıp ülke ve hatta dünyaya mal olmuş değerlerimiz rol model olarak gösterilerek gençlerimize ve çocuklarımıza eğitimin ve azmetmenin önemi anlatılacak.

URFA DEĞERLERİ İLE BULUŞACAK

Yine proje kapsamında müzikten sinemaya, edebiyattan siyasete, spordan ticarete birer efsane olmuş Urfalı değerlerin adına özel günler düzenlenerek bu değerlerin bizzat gençlerimiz ile buluştuğu sempozyum ve konferanslarda eğitimin önemi vurgulanacak. Aynı zamanda Urfa kendi değerleri ile kucaklaşarak el birliği ile adeta bir eğitim seferberliği başlatacak.

STARTI EKREM ARPAK VERİYOR



Proje kapsamında bugün şehre gelen Ekrem Arpak üç farklı noktada liseli gençlerimiz ile buluşarak hem projeyi hem eğitimin önemini anlatacak. Projenin giderek hız kazanması ve büyük yankı bulması bekleniyor.

İŞTE O DEĞERLERDEN BİRKAÇI



1- İbrahim Tatlıses. / Sanatçı

2- Müslüm Gürses. /Sanatçı

3- E.Cenap Gülpınar / Rahmetli Eski D.Bakanı

4- Necmettin Cevheri / Eski Devlet Bakanı

5- A.Eşref Fakıbaba / GTH Bakanı

6- Kazancı Bedih / Sanatçı

7- Ferhat Göçer. / Sanatçı

8- M.Kasım Gülpınar / AB Uyum Kom.Başkanı

9- Seyyal Taner / Sanatçı

10- Mehmet Özbek / Sanatçı

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