Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki ailenin üyeleri, Yeni Mahalle 100. Yıl Meydanı'nda karşılaşınca sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle silahların da kullanıldığı kavgada her iki aileden toplam 6 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Ç. (69) ile Mustafa Ç. (29), kaldırıldıkları Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kent merkezindeki çeşitli hastanelere sevk edilen diğer yaralıların ise tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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