Şanlıurfa'da siyah poşetin içerisinde insana ait olduğu belirlenen kesik bir bacak bulundu.

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesindeki Eyüp Peygamber Camii'nde sabah namazı kılmaya giden vatandaşlar, avludaki mezarlıkta siyah bir poşet olduğunu görünce şüphelenip caminin güvenlik görevlisine haber verdi.

Güvenlik görevlisi poşeti açıp polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, poşeti kontrol ettiklerinde içerisinde insana ait kesik bir bacak olduğu belirledi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri, bacağın kime ait olduğunu, poşetin kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırmaya başladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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