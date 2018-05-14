Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde cami inşaatında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, 11 Nisan Camisi'nin inşaatında beton atılması sırasında göçük meydana geldi. Enkaz altında mahsur kalan 6 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.





Ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

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