Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde miras davasında cinnet getiren şahıs dehşet saçtı. Annesini öldüren şahıs kardeşini de ağır yaraladı.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işyerinde Ömer Ç. (52) kardeşi Osman Ç. ile miras davası yüzünden tartıştı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ömer Ç., kardeşi Osman Ç.'yi tabancayla ağır yaraladı. Yaralı, vatandaşlar tarafından çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



KURŞUN YAĞDIRDI

İşyerinde Ömer Ç. kardeşini yaraladıktan sonra annesinin evine gitti. Burada da bir süre annesi Sode Ç. ile tartışan Ömer Ç. annesinin üzerine kurşun yağdırdı. Olay yerinde ağır yaralanan Sode Ç. kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Sode Ç.'nin cesedi yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.

Olayda ağır yaralanan Osman Ç.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, cinnet getiren ağabey Ömer Ç. ise gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.