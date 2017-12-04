Şanlıurfa'da eşini satırla öldüren kocaya müebbet hapis cezası

Şanlıurfa'da, 35 yıllık eşi Necmiye G.'yi (60) uyurken, satırla defalarca vurarak öldürmekle suçlanan Halil Adil G.(63), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre olay, 10 Mart 2017 tarihinde meydana geldi. Şoförlük yapan Halil Adil G., sabah namazı sonrası eşi Necmiye G.ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında öfkelenen Halil Adil G., mutfağa gidince Necmiye G. de odasına çekilip, yatağına girerek, uyudu. Halil Adil G., daha sonra mutfaktan aldığı satırla yanına gittiği Necmiye G.'ye vurmaya başladı. Sesler üzerine uykularından uyanan çocuklar, odaya girerek, Necmiye G.'yi yatağında kanlar içinde yatarken buldu. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, G.'yi ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Acil serviste ilk müdahalesi yapılan G., yaklaşık 1 ay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eşinin ölümüne neden olan Halil Adil G. ise mahkemece, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçen 29 Aralık'ta görülen duruşmaya tutuklu sanık G. ve avukatları katıldı. G., mahkemede, eşini öldürdüğü için pişman olduğunu söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, 35 yıllık eşi Necmiye G.'yi 'kasten öldürdüğü' gerekçesiyle Halil Adil G.'ye ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi; ancak ceza, sanığın duruşmadaki 'iyi hali' de dikkate alınarak, ömür boyu hapse çevrildi.