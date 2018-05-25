Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, polis aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada, 2 polis memuru ve 1 uzman çavuş yaralandı.



DHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde, Siverek- Şanlıurfa çevre yolunda meydana geldi. İlçe merkezine giden polis memuru Hasan Hüseyin E. yönetimindeki polis aracı, kavşakta, uzman çavuş Turan Y.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçlarda bulunan sürücüler ile polis memuru Önal Eken yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.





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