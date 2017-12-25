Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 AG 968 plakalı otobüs, Cumhuriyet Caddesi'ndeki durakta yolcuları indirdikten sonra hareket etti.

GAZ PEDALI TAKILI KALAN OTOBÜS PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bu sırada gaz pedalı takılı kalan otobüs, önünde park halindeki araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen araçlardan biri işyerine girdi, diğer araçlar ise kaldırımdaki elektrik panosu ve otobüs durağına çarptı.

9 ARAÇTA HASAR OLUŞTU



Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddede önlem aldı. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan otobüs ile hasar oluşan 9 araç olay yerinden kaldırıldı.





İşyerine hafif ticari araç giren esnaf Mehmet Karabulut müşterisiyle ilgilendiği sırada kazanın meydana geldiği ifade ederek, kazada kimseye bir şey olmamasına sevindiklerini söyledi.

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