Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'nin Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatının (UNESCO) 'Dünya Mirası Geçici Listesi'nden, asil listeye geçmesinin sevincini yaşanıyor.
Basra Körfezi'nde yer alan Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Mirası Komite Toplantısında Göbeklitepe, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yerini almasından dolayı Şanlıurfalıların çok mutlu olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, şunları söyledi:
Dünyanın en eski tapınak merkezi kabul edilen ve yaklaşık 6 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Şanlıurfa'daki Göbeklitepe, Bahreyn'de düzenlenen 42'nci Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda, Dünya Miras Listesi'ne alındı.
Bu anlamda çok mutlu ve sevinçliyiz. Arkeolojik ve sit alanları, kültür varlıkları UNESCO tarafından tescil edilmesi bu şu anlama geliyor. Bölgenin erişim standartları, konaklama standartları çalışmanın yapıldığını ve bununda uluslararası standartlara uygun olduğu belirtiliyor.
Çünkü temsilciler heyeti geldiğinde bölgenin alt yapısı olsun, konaklama tesisi olsun, Göbektepe'de tarih yeniden canlanıyor projesi kapsamında yapılan müzesi oluşun ulaşım yolları olsun her şekliyle test edildi. Göbeklitepe'nin standarttı belirlenmiş oldu. Uluslararası anlamda turizm çekebilmemiz için bir canlılık oldu. Çünkü insanlar, bilinçli bir şekilde UNESCO Dünya Kültür Miras listesine bakarak oraları görmek istiyor. Bu anlamda Şanlıurfa'nın tanıtımında turizme büyük katkı sağlayacaktır."
'GÖBEKLİTEPE, BİLİMİ TERS DÜZ EDEN BİR YAPIDIR'
Göbeklitepe'nin öyle bir yapıya sahip ki dünyada bilimi ters düz eden bir yapı olduğunun altını çizer başkan Çitçi, "UNESCO'yla birlikte Göbektepe'de tarih yeniden yazılıyor. Dolayısıyla Türkiye denildiğinde akla gelebilecek ilk yer Göbeklitepe olacaktır. Ben öncelikle bu konuyu takip eden üzerinde hassasiyetle duran başta Cumhurbaşkanımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza Şanlıurfa halkı olarak çok teşekkür ediyorum.
Şanlıurfa zaten bir marka şehirdir. Bu marka bakımından Göbeklitepe'yi daha farklı nasıl tanıtabiliriz? Çalışmasını da Kültür Bakanlığı ve ilgili genel müdürlükleriyle daha hassas bir şekilde çalışmalar sürdüreceğiz. Yine diğer çalışmalarımızda ise sur içi anlamında Halil-ür Rahman ve Harran bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor.
Bana göre Halil-ür Rahman da, Harran da UNESCO'ya girmelidir. İnşallah 19-20'nci miras olarak bu bölgelerimiz de dahil olur. Her şekliyle Şanlıurfa'da turizm patlaması olacaktır" dedi.
AÇILIŞ SONBAHARDA
Göbeklitepe'nin görkemli bir şekilde açılışının sonbahar aylarında cumhurbaşkanı tarafından açılışının gerçekleştirileceğini kaydeden Çiftçi, "Şimdi yaz ayı dolayısıyla Göbeklitepe'nin açılışını sonbahara erteledik.
Yine cumhurbaşkanımızın yoğun bir programı var. Göbeklitepe'nin açılmasıyla ilgili teklif bakanlığımız tarafından sayın cumhurbaşkanımıza yapıldı. Benimde temaslarım ve görüşmelerim olacaktır. Cumhurbaşkanımızın programına göre Şanlıurfa'ya ve Türkiye'ye yakışır bir şekilde uluslararası akademisyenler ile turizm acentelerin da katılacağı görkemli bir açılışı sonbahar 'da gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.
'GÖBEKLİTEPE UNESCO'YA TAÇLANDI'
Göbeklitepe'nin UNESCO'nun asıl listesine girmesiyle birlikte taçlandığını belirten Göbeklitepe Derneği Başkanı Yusuf Sabiri Dişli ise "Göbeklitepe'nin UNESCO'ya dahil edilmesiyle birlikte bundan sonra UNESCO bir yeri koruma alanı ilan ettiğinde aynı zamanda denetimin de sağlayan bir yerdir.
Oradaki tüm gelişmeler UNESCO'nun kriterlerine göre gelişecektir. Dünyadaki bütün turizm seyahatleri, nerede UNESCO listesi varsa oraya turistleri yönlendirerek ziyaret ettirecektir. Bu nedenle her anlamda önemli bir yer tutmaktadır. Şanlıurfa'nın ve Türkiye'nin turist çekmesi bakamında önemli bir gelişmedir.
Bizim beklentimiz turizm patlamasını bekliyoruz. Dünya tarihini yeniden yazdıran bir yer olan Göbeklitepe UNESCO'yla taçlandırılması ülkemiz adına oldukça sevindirici bir durumdur. Ben bu anlamda Göbeklitepe'nin UNESCO'ya girmesinde büyük emekleri olan Göbeklitepe'ye ün kazandıran Alman arkeolog Klaus Schmidt'in büyük emeği vardır, onu minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.