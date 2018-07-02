8 | 12

Bana göre Halil-ür Rahman da, Harran da UNESCO'ya girmelidir. İnşallah 19-20'nci miras olarak bu bölgelerimiz de dahil olur. Her şekliyle Şanlıurfa'da turizm patlaması olacaktır" dedi.

AÇILIŞ SONBAHARDA

Göbeklitepe'nin görkemli bir şekilde açılışının sonbahar aylarında cumhurbaşkanı tarafından açılışının gerçekleştirileceğini kaydeden Çiftçi, "Şimdi yaz ayı dolayısıyla Göbeklitepe'nin açılışını sonbahara erteledik.