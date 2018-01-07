Şanlıurfa Hayvanları Koruma, Yaşatma Derneği'nce organize edilen etkinlikte, Süleymaniye, Sigorta ve Devteşti mahallelerinde güvercin besleyen yüzlerce kişi, merkez Eyyübiye ilçesinin Osmanlı Mahallesindeki boş alanda bir araya geldi.

"GÜVERCİNLER ÖZGÜRLÜĞÜ SEVER"

İHA'nın haberine göre, "Güvercinler özgürlüğü sever" yazılı dövizler taşıyan kuş meraklıları, kasa ve kutular içerisinde alana getirdikleri, çoğunluğu posta cinsi, yaklaşık 4 bin güvercini aynı anda semaya salıverdi. Gökyüzünde görsel şölen sunan rengarenk güvercinlere sahipleri ıslık çalarak destek verdi.

Güvercin beslemenin bir hobi olduğunu, Şanlıurfa'da binlerce kişinin bu hobiye gönül verdiğini belirten güvercin sever Abdullah Tepe, "Şanlıurfa'da güvercin döküşü bir gelenek haline geldi. Her yıl bu geleneği bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Güvercin bir tutkudur, sevgidir. Bizde bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün de yine Şanlıurfa'da güvercin döküşü etkinliği gerçekleştirildi. Üç mahalleden gelen güvercin severler arasında döküş yapıldı. Burada bırakılan güvercinler kendi yuvalarını bulabilirlerse yuvalarına gidiyor. Yuvalarını bulamayan güvercinlerde diğer güvercinlere katılarak başka yuvalara gidiyor" şeklinde konuştu.

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