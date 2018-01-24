İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Taban Mahallesi'nde sokak köpeğin saldırısına uğrayan ve kuzenler Mustafa (15) ile Hakkı Yusuf Çakmak (14) kol ve bacaklarından yaralandı. Çocuklar yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; ihbar üzerine mahalleye giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, ölü bulunan köpekten alınan numuneleri Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderdi. Tetkikler sonucu köpeğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Hakkı Yusuf Çakmak, gazetecilere, köpeğin yavrularıyla oynadıkları sırada saldırıya uğradıklarını belirtti.

Vücudun çeşitli yerlerinden yalandığını aktaran Çakmak, "Eve geldim, durumu aileme anlattım. Babam beni hastaneye götürdü, aşımı oldum. Aynı köpek akşam saatlerinde amcamın oğluna saldırdı, onun da kafasını yardı. Onu da hastaneye götürüp aşı yaptılar. Tedavimiz sürüyor" dedi.

İki kuzenin amcası Mehmet Çakmak da köpeğin sahipsiz ve başıboş olduğunu belirterek olayın yaşanmasının ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne bildirdiklerini, çocukları hastaneye götürdüklerini söyledi.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilileri, köpekten alınan numunede sonucun pozitif olarak değerlendirilmesinin ardından mahallede dezenfekte çalışmasının başlatılmasının yanı sıra tüm kedi ve köpeklerin aşılandığını bildirdi.

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