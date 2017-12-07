Şanlıurfa'da otomobil, kaldırımda yürüyerek okula giden öğrencilerin arasına daldı. Kazada 5 yaşındaki anasınıfı öğrencisi Gizemnur Akbulut hayatını kaybederken ağabeyi ise yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesi Onikiler Mahallesi Eyüp Peygamber Caddesi üzerinde yaşandı. İbrahim A.'nın kullandığı otomobil, cadde üzerinde ilerlerken ara sokaktan çıktığı iddia edilen başka bir otomobille çarpıştıktan sonra kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Okula gitmek için kaldırımda yürüyen anasınıfı öğrencisi 5 yaşındaki Gizemnur Akbulut otomobilin altında sıkışırken, ağabeyi 12 yaşındaki M.A. ise otomobil ile kapalı olan bir işyerinin kepengi arasında sıkıştı. Çevredekiler, öğrencileri sıkıştıkları yerden çıkarttıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı öğrenciler ile otomobil sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şair Abdi İlkokulu ana sınıfı öğrencisi Gizemnur Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.A.'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı görüp öğrencileri sıkıştıkları yerden çıkaran vatandaşlar, kız çocuğunun olay yerindeyken durumunun kötü olduğunu, diğer çocuğun ise durumunun iyi olduğunu söyledi. Kaza sonrası öğrencilerden geriye ayakkabıları kaldı.