11 | 19

Devletimizin sağladığı destekleme ve pamuğun fiyat artışı dolayısıyla bu yıl Şanlıurfa'da yaklaşık 2 milyon 300 bin dekar alanda pamuk tarımı yapıldı. Beklentilerimize göre sezon sonunda 1 milyon 300 bin ton kütlü pamuk elde edeceğiz. Şu anda pamuk 2,85 TL'ye kadar alıcı buluyor, bu rakamlar oldukça iyi ama biz yine de artış olmasını bekliyoruz.