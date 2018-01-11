Şanlıurfa'da seyir halindeki pikabın arkasına tutunarak yolculuk eden genç görenlerin yüreklerini ağza getirdi.

İHA'nın haberine göre olay, Haliliye ilçesi Necmettin Cevheri Bulvarı Demokrasi Köprüsü kavşağının altında yaşandı. Hızla ilerleyen eşya yüklü pikabın arka kısmına dışarıdan tutunan genç, yürekleri ağza getirdi. Her iki eliyle pikabın sağ ve sol tarafındaki kasa demirlerini tutan genç, ayaklarını ise ince bir demirin üzerine koyarak yolculuk yaptı. Oanları ise başka bir sürücü cep telefonuyla kaydetti.

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