Akçakale'de hafta sonu yağan aşırı yağışlar beraberinde su baskınlarını da getirdi. Yağışlar nedeniyle evleri su altında kalan vatandaşların imdadına ise Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) ekipleri yetişti.

Ekipler bir yandan evine su giren vatandaşlara yardımcı olmaya çalışırken, diğer taraftan da tıkanan mazgalları açtı.

Kış boyunca yağmur yağmadığı ilçedeki iki gündür su baskınlarına neden olan yağış, çiftçinin yüzünü güldürdü.

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