Şanlıurfa'da terör operasyonu! 10 gözaltı

Jandarma ekipleri, Viranşehir merkez ve kırsalında bulunan Hürriyet, Şınark, Kalle, Yenişehir, Arıtır, Demirci ve Büyükmutlu mahallerine şafak vakti operasyon düzenledi. İHA'nın haberine göre; Ekipler baskınlarda, terör örgütü PKK'ya yardım, yataklık yaptığı ve sosyal medya hesaplarından terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 10 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar Viranşehir ilçe jandarma komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

terör operasyonu

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