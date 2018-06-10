Şanlıurfa iftar vakti, 2018 Ramazan ayının 26. orucunu tutan Şanlıurfalılar tarafından araştırılıyor. Bugün tutulan oruçlar okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. 10 Haziran'da Şanlıurfa'da iftar saat kaçta? İşte Şanlıurfa iftar vakti...

ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ 2018

Şanlıurfalılar 10 Haziran 2018 gecesi 2018 Ramazan ayının 26. orucu için saat 03.12'ye kadar sahur yaptı. Şanlıurfalılar akşam saat 19.51'de okunacak akşam ezanıyla iftar yapacak. Şanlıurfalılar yarın (11 Haziran) tutulacak oruç için gece 03.12'ye kadar sahur yapacak.

GÜNÜN DUASI

Allah'ım! Bu günde beni (maddi ve manevi bütün) kir ve pisliklerden temizle; bu günde olması taktir edilen olaylara karşı beni sabırlı kıl. Bu günde takvalı olmaya ve iyi insanlarla arkadaşlık yapmaya beni muvaffak eyle; yardımınla, ey zavallı ve miskin insanların göz nuru!

AYET

(O gün) zulmetmiş olan herkes, eğer yeryüzündeki her şeye sahip olsa, kendini kurtarmak için onu fidye verir. Azabı gördüklerinde, için için derin bir pişmanlık duyarlar. Onlara zulmedilmeksizin aralarında adaletle hükmedilir.

Yunus, 54



HADİS

"Oruçlu iken çirkin konuşmayın! Birisi size sataşırsa, “Ben oruçluyum” deyin.

Buhârî

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER