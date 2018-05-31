Şanlıurfa iftar vakti, 2018 Ramazan ayının 16. orucunu tutan Şanlıurfalılar tarafından araştırılıyor. Bugün tutulan oruçlar okunacak akşam ezanı ile birlikte açılacak. 31 Mayıs'ta Şanlıurfa'da iftar saat kaçta? İşte Şanlıurfa iftar vakti...

ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ 2018

Şanlıurfalılar 31 Mayıs 2018 gecesi 2018 Ramazan ayının 16. orucu için saat 03.18'e kadar sahur yaptı. Şanlıurfalılar akşam saat 19.45'de okunacak akşam ezanıyla iftar yapacak. Şanlıurfalılar yarın (1 Haziran) tutulacak oruç için gece 03.17'ye kadar sahur yapacak.

GÜNÜN DUASI

Allah’ım! Bu günde beni sana tevekkül edenlerden, sana göre saadete erişenlerden ve sana yakınlaşan kimselerden kıl; ihsanınla ey arayanların en büyük talebi!

AYET

Kesin olan şudur ki, inananlar kurtuluşa erişeceklerdir. Onlar ki, namazlarında huşû içindedirler, onlar ki, boş ve anlamsız şeylerden yüz çevirirler; Onlar ki, zekat vermek için çalışırlar.

Mü’minun, 1



HADİS



"Ayakları Allah yolunda tozlanmış bir kula cehennem dokunmaz. "

Buhârî

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