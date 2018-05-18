İslam alemi tarafından 2018 Ramazan'ın 3. gün orucu tutuluyor. Şanlıurfa'da bugün 3. kez sahura kalkıp niyet edenlerin merak ettiği iftar vakti saat kaç olacak? Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan ayı imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından paylaşıldı. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde yer alan bilgiye göre, Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi ve iftar-sahur vakti...

ŞANLIURFA İFTAR VAKTİ (18 MAYIS CUMA)

Ramazan ayının üçüncü orucu için geri sayım başladı. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18 Mayıs Cuma Şanlıurfa'da iftar vakti (akşam) 19:35 olarak görülüyor. Şanlıurfa’da saat 19:35’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın üçüncü orucu açılacak.

ŞANLIURFA SAHUR VAKTİ (19 MAYIS CUMARTESİ)

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif tüm müslümanlar tarafından idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 19 Mayıs Cumartesi günü Şanlıurfa'da sahur vakti 03.29 olarak görülüyor.

ŞANLIURFA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018

GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 16.05.2018 Çarşamba 03:32 05:09 12:27 16:15 19:33 21:03 2 17.05.2018 Perşembe 03:31 05:08 12:27 16:15 19:34 21:04 3 18.05.2018 Cuma 03:30 05:07 12:27 16:16 19:35 21:06 4 19.05.2018 Cumartesi 03:29 05:07 12:27 16:16 19:36 21:07 5 20.05.2018 Pazar 03:28 05:06 12:27 16:16 19:37 21:08 6 21.05.2018 Pazartesi 03:27 05:05 12:27 16:16 19:38 21:09 7 22.05.2018 Salı 03:26 05:05 12:28 16:16 19:38 21:10 8 23.05.2018 Çarşamba 03:25 05:04 12:28 16:17 19:39 21:12 9 24.05.2018 Perşembe 03:24 05:03 12:28 16:17 19:40 21:13 10 25.05.2018 Cuma 03:23 05:03 12:28 16:17 19:41 21:14 11 26.05.2018 Cumartesi 03:22 05:02 12:28 16:17 19:42 21:15 12 27.05.2018 Pazar 03:21 05:02 12:28 16:17 19:42 21:16 13 28.05.2018 Pazartesi 03:20 05:01 12:28 16:18 19:43 21:17 14 29.05.2018 Salı 03:19 05:01 12:28 16:18 19:44 21:18 15 30.05.2018 Çarşamba 03:18 05:00 12:28 16:18 19:44 21:19 16 31.05.2018 Perşembe 03:18 05:00 12:28 16:18 19:45 21:20 17 01.06.2018 Cuma 03:17 05:00 12:29 16:18 19:46 21:21 18 02.06.2018 Cumartesi 03:16 04:59 12:29 16:19 19:46 21:22 19 03.06.2018 Pazar 03:16 04:59 12:29 16:19 19:47 21:23 20 04.06.2018 Pazartesi 03:15 04:59 12:29 16:19 19:48 21:24 21 05.06.2018 Salı 03:14 04:58 12:29 16:19 19:48 21:25 22 06.06.2018 Çarşamba 03:14 04:58 12:29 16:20 19:49 21:25 23 07.06.2018 Perşembe 03:14 04:58 12:30 16:20 19:49 21:26 24 08.06.2018 Cuma 03:13 04:58 12:30 16:20 19:50 21:27 25 09.06.2018 Cumartesi 03:13 04:58 12:30 16:20 19:51 21:28 26 10.06.2018 Pazar 03:12 04:57 12:30 16:21 19:51 21:28 27 11.06.2018 Pazartesi 03:12 04:57 12:30 16:21 19:52 21:29 28 12.06.2018 Salı 03:12 04:57 12:31 16:21 19:52 21:30 29 13.06.2018 Çarşamba 03:12 04:57 12:31 16:21 19:52 21:30 30 14.06.2018 Perşembe 03:12 04:57 12:31 16:21 19:53 21:31

"PEYGAMBERLER ŞEHRİ"NDE RAMAZAN COŞKUSU

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, sıcak hava dolayısıyla gündüzleri zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan oruçlu vatandaşlar, iftar sonrası sokakları dolduruyor.

"Peygamberlerin atası'' kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayip peygamberlerin yaşadığı rivayet edildiği Şanlıurfa'da, ramazanın atmosferi farklı yaşanıyor.

İnanç turizminin önemli merkezlerinden kent, ramazan ayında da Türkiye'nin farklı bölgelerinden binlerce yerli turiste ev sahipliği yapıyor.

Gündüz hava sıcaklığının 30 dereceyi aştığı şehirde, vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyor. Bu nedenle gündüz saatlerini sakin geçiren Şanlıurfa, iftar saatinden itibaren adeta güne yeniden başlıyor.

Birçok vatandaş, çocuklarıyla geç saatlere kadar büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin düzenlediği ramazan etkinliklerinde vakit geçiriyor.

Haliliye Belediyesi tarafından 5 yıldır geleneksel hale getirilen sahur sofralarında, binlerce kişi aynı yemeği paylaşmanın sevincini yaşıyor.

BALIKLIGÖL VE CİĞERCİLERDE YOĞUNLUK

Gerek kent sakinleri gerekse çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, iftar sonrası kentin simgesi Balıklıgöl ve çevresinde geziyor, yerleşkede bulunan tarihi mekanları ziyaret edip sahura kadar serin havada "manevi iklimi" soluyor.

Balıklıgöl yerleşkesinin yanı sıra Hazreti Eyyüp Peygamber'in hastalığında çile çektiği ve suyuyla şifa bulduğu kuyunun bulunduğu rivayet edilen makamın da yer aldığı mekanı ziyaret eden vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasının ardından camilerde teravih namazı kılıyor.

Teravih namazından sonra da canlılığın devam ettiği kentte, bazı vatandaşlar tarihi Urfa Kalesi'nin eteklerindeki doğal mağaralar ve çevrelerinde oluşturulan kafeteryalarda günün yorgunluğunu atmaya çalışıyor.

Şanlıurfa'da, ciğer kebabı tüketimi de ramazan ayında artıyor.

İftarda tarihi mekanlarındaki ciğercilerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, başta Haşimiye bölgesi olmak üzere, çeşitli semtlerde sahura kadar açık olan işletmelerde kebap tüketmeyi tercih ediyor.

"RAMAZANDA GECE ÇOK HAREKETLİ GEÇER"

Ramazanda geceyi dışarıda geçiren kent sakinlerinden Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da ramazan ayının çok hareketli geçtiğini söyledi.

İnsanların genelde ramazan ayında sofralarında misafir ağırladığını belirten Akbıyık, "Bazen ramazanı kentte geçirmek için bile dışarıdan gelen misafirlerimiz olur. Gece dışarı çıkılır, teravih namazı kılındıktan sonra Dergah ve Balıklıgöl civarında dolaşılır, ciğer kebabı yemeye çıkılır. Sahura kadar dolaşılır, herkes arkadaşları ve akranlarıyla vakit geçirir. Gerçekten Şanlıurfa diğer illere benzemez, ramazanda gece çok hareketli geçer. Bizim ilimizde ramazan çok güzel geçer." diye konuştu.

Balıklıgöl'ün ziyaretçilerinden İsmail Avur da ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da hava sıcaklığının diğer illerin üzerinde olduğunu hatırlatan Avur, "Ramazan ayı sıcak dolayısıyla biraz sıkıntılı geçiyor. Ramazan önceki yıla göre biraz daha erken geldiği için hava daha serin. Ramazanın ilk günleri ciddi bir sıkıntı yaşadığımız söylenemez, güzel geçiyor. Özellikle Balıklıgöl'ün mistik bir atmosferi var, herkesin gezip görmesinde yarar var." dedi.

Haliliye Belediyesinin kurduğu sofrada sahur yapan Abdülkadir Bağış ise özellikle sahur sofralarının ayrı bir önem taşıdığını dile getirerek, "Türkiye'de sahur programı pek fazla yerde yapılmıyor. Bu sofraya gece saatlerinde pilot ve hostesler de konuk oldu. Şoförler ve yolcular da bu sofraya oturuyor. Milletvekillerimiz, muhtarlarımız, şehit ailelerimiz gibi çok ağırladığımız misafirimiz de oldu. Halkımız da sahur programlarına ilgi gösteriyor." şeklinde konuştu.

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