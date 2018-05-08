Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı. Bu süre zarfında, Ramazan ayı öncesinde şehirlerinde ilk sahurun ve ilk iftarın saat kaçta olduğunu araştıran vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri sayfası üzerinden bu bilgiye ulaşabiliyor. Peki Şanlıurfa'da ilk iftar ve ilk sahur saat kaçta? İşte detaylar...

ŞANLIURFA'DA İLK İFTAR VE İLK SAHUR SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde bulunan namaz vakitleri sayfasında yer alan bilgiye göre Şanlıurfa'da bu yıl ilk sahur 15 Mayıs 2018 Salı gününü 16 Mayıs 2018 Çarşamba gününe bağlayan gece saat 03:32'de yapılacak. Vatandaşlar, saat 03:32'de okunacak imsak ezanı ile birlikte yeme-içmeyi bırakacak ve oruç başlayacak. 16 Mayıs Çarşamba günü saat 19:33'te okunacak olan akşam ezanı ile birlikte de oruçlar açılacak.

TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 15.05.2018 03:34 05:10 12:27 16:15 19:33 21:02 16.05.2018 03:32 05:09 12:27 16:15 19:33 21:03 17.05.2018 03:31 05:08 12:27 16:15 19:34 21:04 18.05.2018 03:30 05:07 12:27 16:16 19:35 21:06 19.05.2018 03:29 05:07 12:27 16:16 19:36 21:07 20.05.2018 03:28 05:06 12:27 16:16 19:37 21:08 21.05.2018 03:27 05:05 12:27 16:16 19:38 21:09 22.05.2018 03:26 05:05 12:28 16:16 19:38 21:10 23.05.2018 03:25 05:04 12:28 16:17 19:39 21:12 24.05.2018 03:24 05:03 12:28 16:17 19:40 21:13 25.05.2018 03:23 05:03 12:28 16:17 19:41 21:14 26.05.2018 03:22 05:02 12:28 16:17 19:42 21:15 27.05.2018 03:21 05:02 12:28 16:17 19:42 21:16 28.05.2018 03:20 05:01 12:28 16:18 19:43 21:17 29.05.2018 03:19 05:01 12:28 16:18 19:44 21:18 30.05.2018 03:18 05:00 12:28 16:18 19:44 21:19 31.05.2018 03:18 05:00 12:28 16:18 19:45 21:20 01.06.2018 03:17 05:00 12:29 16:18 19:46 21:21 02.06.2018 03:16 04:59 12:29 16:19 19:46 21:22 03.06.2018 03:16 04:59 12:29 16:19 19:47 21:23 04.06.2018 03:15 04:59 12:29 16:19 19:48 21:24 05.06.2018 03:14 04:58 12:29 16:19 19:48 21:25 06.06.2018 03:14 04:58 12:29 16:20 19:49 21:25 07.06.2018 03:14 04:58 12:30 16:20 19:49 21:26

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