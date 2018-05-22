Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesinde çok sayıda elektronikçi dükkanının bulunduğu Avrupa Pasajındaki bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın pasajın üst katındaki diğer dükkanlara da sıçradı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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