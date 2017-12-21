Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim, basın toplantısı düzenlerken ilk yarıyı değerlendirdi ve kulübün maddi konuları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Yetim ayrıca Trabzonspor'dan kiralanan Mertcan Çam'ın darp edildiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Başkan Yetim, futbolcu Mertcan Çam'ın darbedildiği iddiasına ilişkin "Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor, bizim takımda herhangi bir yan etkisi olmadı." dedi.

Takımın ligin ilk yarısındaki performansını değerlendiren Yetim, "Forvet ve orta saha bölgesinde eksiklerimiz var. Gönül isterdi ki ilk yarıyı lider tamamlayalım ama 30 puanda kaldık. Zira lider ile aramızda 6 puan fark var. Bu farkın ikinci yarıda kapanacağını düşünüyorum. Devre arasında yapacağımız nokta transferlerle ligi şampiyon olarak bitirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Futbolcu Mertcan Çam'ın, darbedildiği iddiasına ilişkin de açıklamada bulunan Yetim, "Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor, bizim takımda herhangi bir yan etkisi olmadı. Çünkü öyle bir olay yok. Biz gerekli suç duyurusunda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfasporlu futbolcu Mertcan Çam, alacakları konusunda çıkan tartışmada, aralarında kulüp başkanı Emin Yetim'in de bulunduğu bazı kişilerce darbedildiğini öne sürmüş ve 6 Aralık'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

Başkan Yetim, maddi sıkıntıların altını çizerek "Şanlıurfaspor yönetimi olarak fırsat bulduğumuz zaman basın mensuplarıyla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Devre arasında transferlerimiz olacak. Bu konuda teknik ekibimizde birlikte yarın bir toplantı yapıp bir takım kararlar alacağız. Hocamız bizlere eksik noktalar hakkında rapor hazırladı. Biz de bunlarla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Prensipte anlaştığımız futbolcular var ama sözleşme imzalamadan açıklamak istemiyoruz. Çünkü araya başka takımlar da giriyor ve sıkıntılar yaşanıyor. En kısa sürede yeni arkadaşlarımızı takıma kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

MADDİ SIKINTILARI AÇIKLADI

Kulüpte maddi sıkıntılar olduğunu belirten Yetim, "Bu sıkıntıları yönetim, valimiz, belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizle çözmeye çalışıyoruz. Çoğu borçları ödedik. Bu borçların çoğu da geçmişten gelen borçlardır. Devre arasında borçlardan dolayı transfer yasağımız var. Transfer tahtasını açmak için 3 milyon TL'ye ihtiyaç var. İlk yarıda 6. sırada yer aldık. Maalesef başarılı olduk diyemeyiz. Takımda yaşanan bu düşüşün birçok sebebi var. Bunların başında maddi sıkıntılar yer alıyor. Ayrıca takımda forvet ve orta saha bölgesinde eksiklerimiz de var. Gönül isterdi ki ilk yarıyı lider tamamlayalım ama 30 puanda kaldık. Zira lider ile aramızda 6 puan fark var. Bu farkın ikinci yarıda kapanacağını düşünüyorum. Devre arasında yapacağımız nokta transferlerle ligi şampiyon olarak bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"ŞEHİRDE ŞANLIURFASPOR'A GEREKEN DESTEĞİ ALAMIYORUZ"

Şanlıurfa'ya gelir getirecek noktaların olacağını belirten başkan Yetim, "Kalıcı gelir noktasında Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nin misafirhanesinin altında yapılan dükkanlar Şanlıurfaspor'a verilecek. Buradan gelecek olan kira gelirleri ise kulübümüze aktarılacak. başkan Ekinci'ye bu konuda teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'den kalıcı gelir noktasında bazı taleplerimiz oldu. Sağ olsun taleplerimizi olumlu karşıladı. Şehirde Şanlıurfaspor'a yeterli desteği alamıyoruz. Gerek iş adamları gerekse de esnaf maddi destek noktasında duyarsız. Örneğin 11 Nisan Stadı'nda 500 tane reklam panomuz var. Ama panolarının çoğu boş. Bunların ücreti 10 bin TL. Çevre illerdeki statlara gittiğimizde tüm panolar dolu. Fakat bizde durum tam tersi" şeklinde konuştu.

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