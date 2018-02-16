Şanlıurfaspor, teknik direktör Ahmet Taşyürek ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Şanlıurfaspor Tesisleri'ne gelerek yönetimle görüşen Taşyürek, sezon sonuna kadar sarı-yeşilli ekiple sözleşme imzaladı. İmza törenine; Kulüp Başkanı Emin Yetim, Kulüp Başkan Vekili Giray Küçük, yönetim kurulu üyeleri katıldı. Taşyürek´in, Fethiye´ye giderek, burada zorlu maça hazırlanan takımla birlikte çalışmalara katılacağı belirtili.



Bu arada 2015- 2016 futbol sezonunda Ümraniyespor´u şampiyon yaparak TFF 1'inci Lig´e yükselten Taşyürek, Hatayspor´da da görev yaptığı 2.5 yıl içerisinde takıma 2 play-off finali, bir de play-off çeyrek final oynattı.







BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER