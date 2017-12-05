Şanlıurfaspor'dan Mertcan Çam açıklaması

Şanlıurfaspor Kulübü, sosyal medyada yer alan futbolcu Mertcan Çam'ın kulüp başkanı tarafından dövülmesi ve telefonlarına el konması haberlerinin gerçek dışı olduğunu duyurdu.
Mertcan Çam'ın antrenmana çıkarken dışarıdan tesislere gelen ve kim olduğunu bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradığı ve tehdit edildiği belirtildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Bazı basın yayın organları ve Sosyal medyada yayılan Futbolcumuz Mertcan Çam'ın Kulüp başkanımız tarafından dövülmesi ve telefonlarına el konması haberleri kesinlikle gerçek dışıdır. Kulüp olarak edindiğimiz bilgilere göre Profesyonel Futbolcumuz Mertcan Çam, bugün saat 19.00'da yapılan antrenmana çıkarken dışarıdan tesislerimize gelen ve kim olduğunu öğrenemediğimiz kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğramış ve tehdit edilmiştir. Kendini bilmez ve hasta ruhlu kişi ya da kişiler tarafından saldırıya uğradığını düşündüğümüz futbolcumuz Mertcan Çam'ın uğramış olduğu saldırı bizleri de derinden üzmüştür. Futbolcumuza saldıran bu şahısları en kısa zamanda tespit edilerek cezalandırılması için elimizden ne geliyorsa yapacağımızı da belirtmek istiyoruz. Futbolcumuzun telefonlarına el konulduğu belirtilen yalan haberlerde ifade edildiği gibi olmadığı, telefonlarının antrenmana çıkacak olmasından dolayı kendi odasında olduğunu kulüp çalışanlarımız tarafından tespit edilmiştir. Futbolcunun başkanımız tarafından darp edildiğini öne süren ve yalan haber yapanlar hakkında en kısa zamanda hukuki sürecinde başlatılacağını beyan ediyoruz. Ayrıca Futbolcunun, kulübü alacaklarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği için dövüldü denilen, gerçeği yansıtmayan, aynı zamanda Şanlıurfa'ya ve Şanlıurfasporumuza zarar veren bu yalan yanlış yayınlara kulüp olarak çok büyük tepki gösteriyoruz. Şanlıurfaspor kulübü olarak kulübümüzü TFF'ye ve FIFA'ya çok sayıda futbolcu başvurmuş ve aynı zamanda Şanlıurfaspor'da futbol oynamaya devam etmişlerdir. Bunun en açık örneği de Mertcan Çam'dır. Geçen sezon kulübümüzü alacakları için TFF'ye şikayet etmesine rağmen sezon başı kendisini yine transfer ettiğimizi herkes bilmektedir."
MERTCAN ÇAM'IN AĞABEYİ DOĞRULADI
Şanlıurfasporlu futbolcu Mertcan Çam'ın ağabeyi dayak iddiasını doğrularken, "Darp olayı doğru, elimizde fotoğraflar mevcut. Hukuki işlemler menajer aracılığıyla başlatıldı. Kardeşim şu an Trabzon'a doğru yola çıktı" ifadelerini kullandı.
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