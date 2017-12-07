Şanlıurfaspor'un Trabzonspor'dan kiraladığı Mertcan Çam, alacakları nedeniyle TFF'ye başvurmuş ve bunun üzerine kulüp idarecilerinin kendisini darp ettiğini iddia etmişti. Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim, gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından sabaha karşı saat 04:00 sularında serbest bırakılmıştı. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Hukuk Müşavirliği'nce 07.12.2017 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- ŞANLIURFASPOR Kulübü Başkanı EMİN YETİM'in kulübün futbolcusuna "saldırıları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca, "hakaret ve tehditlerde" bulunması suretiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi MEHMET GİRAY KÜÇÜK'ün kulübün futbolcusuna "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca, 07.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir
3- ŞANLIURFASPOR Kulübü görevlisi MUSTAFA MÜSRİ'nin kulübün futbolcusuna yönelik "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, 07.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
21 yaşındaki Mertcan Çam, önceki gün idmana çıktığı sırada saldırıya uğramıştı. Saldırının ardından karayolu ile Erzincan'a gelen Mertcan Çam, bugün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne giderek kendisini darp eden kişilerden şikayetçi oldu. Başında, yüzünde ve bacaklarında darp izi olan Çam, vahim bir durum yaşadığını söyledi. Saldırının şokunu üzerinden atamadığını ifade Mertcan Çam, "İki sezondur Urfada'yım. Hakkımı aradım başka bir şey değil. Urfa'dan geldim, Erzincan'da şikayetçi oldum. Gençlik ve Spor Bakanına teşekkür ederim. Gerekli şikayetimi ilgili yerlere yaptım. Kolay kolay sindirilecek bir durum değil. İnşallah adalet yerini bulur. Ben sporcuyum sonuçta, bir sözleşme yapıyorlar, bu benim hakkım. Alınterimle kazanıyorum. O şahıslar, kişi veya kişiler cezalarını çekecekler. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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