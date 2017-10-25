Şanlıurfaspor'un "şike" iddiası

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim, geçen sezon mücadele ettikleri TFF 1. Lig'deki maçlarda şike yapıldığı iddiasına ilişkin, avukatlarının, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu için yeniden itiraz dilekçesi hazırladığını, sonuç alamamaları durumunda FIFA'ya gideceklerini bildirdi.
Yetim, yaptığı yazılı açıklamada, 2016-2017 sezonundaki maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvuruda bulunduklarını ancak bu konunuda beklentilerine yanıt alamadıklarını belirtti.
Kulüp avukatlarının TFF'nin kararı için itiraz dilekçesi hazırladığını vurgulayan Yetim, şunları kaydetti:
"Biz birtakım araştırmalar yaptık. Bu kritik maçlarda şikenin olduğunu gördük, bununla ilgili belgeler, ses kayıtları ortaya çıktı, konuyu avukatlar aracılığıyla TFF'ye taşıdık. Bu konuda 32 takımdan destek aldık, kendilerine teşekkür ediyoruz. TFF'ye başvurduğumuzda Türkiye'de çok büyük yankı buldu ama sonradan bazılarının bu davaya müdahale ettiğini duyduk. Avukatlar bize, şikeye karışan takımların mutlaka küme düşeceğini söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da katılımıyla TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetimi ile de görüştük, bu görüşmede takımımız lehine iyi bir sonuç çıkmayacağını gördük. Bu konu, TFF Etik Kurulundan Disiplin Kuruluna sevk edildi ve hiç ceza verilmedi. Avukatlarımız, TFF Tahkim Kurulu için yeniden itiraz dilekçelerini hazırlıyor. Eğer bir sonuç alamazsak FIFA'ya gideceğiz."
TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, geçen sezon mücadele ettiği TFF 1. Lig'deki maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvuruda bulunmuş, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ise ceza tayinine yer olmadığına karar vermişti.
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