Bloomberg'e göre, Türk ilaç firması Sanovel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., tasfiye sürecindeki Abraaj Group Ltd’in Sanovel’den hisse alımının iptal olmasının ardından seçenekleri değerlendirmek üzere Barclays Bank Plc’yi yetkilendirdi

Sanovel’in sahipleri Ahmet Toksöz ve Zafer Toksöz, Abraaj ile görüşmelerin iptal olmasının ardından tüm hisselerin veya hisselerin bir bölümünün satışını değerlendiriyor. Kaynaklar sürecin hisse satışı ile sonuçlanmayabileceğine işaret ederken, bir kaynak hisse satışının gerçekleşmesi durumunda şirketin 800 milyon dolarlık değerlemeye ulaşabileceğini söyledi.

Sanovel ve Barclays konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Kaynakların Aralık ayında verdiği bilgiye göre Abraaj, Sanovel’den azınlık hissesi almayı değerlendirmişti. Abraaj’ın 1 milyar dolarlık sağlık sektörü fonunun yatırımcıları bu fonun kötüye kullanıldığını öne sürmüş, fona yönelik denetime ön ayak olmuştu. Yatırımcıların bu hamlesinin ardından Abraaj tasfiye sürecine girdi.

Antibiyotik, astım ve iltihap önleyici ilaçlar üreten Sanovel, Türkiye’deki jenerik ilaç üreticileri arasında ciroda ilk 10’da yer alıyor.

(Business HT)