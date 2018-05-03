Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günü gerçekleştirilen ' Şans Topu' çekilişinde, 881. hafta heyecanı yaşandı. Tam 881 haftadır devam eden Şans topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen 2 kişi, 394 bin 868 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 290 lira 75 kuruş, 4 artı 1 bilen 233 kişi 339 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 83 kişi 34 lira 15'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 865 kişi 19 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 91 bin 721 kişi 4 lira, 2 artı 1 bilen 65 bin 599 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 207 bin 79 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Çankaya ve Antalya'nın Manavgat ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Şans Topu Çekiliş Sonuçları 2 Mayıs 2018

15

16

17

23

31+03

Şans Topu'nda 5+1 bilen kişi sayısı : 2

Şans Topu'nda 5 bilen kişi sayısı : 24

Şans Topu'nda 4+1 bilen kişi sayısı : 233

Şans Topu'nda 4 bilen kişi sayısı : 3.083

Şans Topu'nda 3+1 bilen kişi sayısı : 6.865

Şans Topu'nda 3 bilen kişi sayısı : 91.721

Şans Topu'nda 2+1 bilen kişi sayısı : 65.599

Şans Topu'nda 1+1 bilen kişi sayısı : 207.079



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 394.868,65 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.290,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 339,20 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 34,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,70 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,40 TL



Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ANKARA / ÇANKAYA - ANTALYA / MANAVGAT

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