Şans Topu çekilişi için nefesler tutuldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba akşamları çekilişi yapılan Şans Topu'nda bu akşam 884. hafta heyecanı yaşanacak. Binlerce vatandaş, Şans Topu sonuçlarının belli olmasıyla birlikte ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenebilecek. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte 23 Mayıs Şans Topu çekilişi ve detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılacak olan Şans Topu çekilişleri, Çarşamba akşamları saat 21:15'te başlamaktadır.

Kazanan numaraların belirlenmesi, çekilişlerin tamamlanması ve sonuçların vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar bu saat itibarıyla Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir.

Şans Topu çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşların da saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yer alan Canlı Çekiliş bağlantısını ziyaret etmeleri yeterlidir. Çekilişler canlı olarak bu sayfadan izlenebilir.

ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA



ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI 16 MAYIS: 5 - 9 - 14 - 26 - 31 + 12

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından www.mpi.gov.tr adresi üzerinden Şans Topu çekilişi canlı olarak yayınlandı. Şans Topu sonuçlarına göre Adana'dan bir kişi 5+1 bilerek 709 bin 802 liralık ikramiye kazandı. Diğer ikramiye bilgileriyse şöyle:

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 709.802,70 TL 5 bilen kişi sayısı : 34 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.087,75 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 265 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 267,85 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.256 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 29,15 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.853 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,25 TL 3 bilen kişi sayısı : 84.959 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,90 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 55.509 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,10 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 180.333 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL



ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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