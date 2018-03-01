Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen ' Şans Topu' çekilişinde, 872. hafta heyecanı yaşandı. Tam 872 haftadır devam eden Şans topu çekilişinin bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 789 bin 141 lira 73 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 20 kişi 3 bin 945 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 167 kişi 473 lira, 4 bilen 2 bin 434 kişi 43 lira 25'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 720 kişi 23 lira 15'er kuruş, 3 bilen 79 bin 892 kişi 4 lira 60'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 57 bin 639 kişi 6 lira 40 kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 669 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte 1 milyon 841 bin 328 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 47 bin 794 lira 95 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 584 bin 549 lira 1 kuruş aktarılacak.

Şans Topu Çekiliş Sonuçları 28 Şubat 2018

02

05

06

14

30

+13

Şans Topu'nda 5+1 bilen kişi sayısı : 1. Devir

Şans Topu'nda 5 bilen kişi sayısı : 20

Şans Topu'nda 4+1 bilen kişi sayısı : 167

Şans Topu'nda 4 bilen kişi sayısı : 2.434

Şans Topu'nda 3+1 bilen kişi sayısı : 5.720

Şans Topu'nda 3 bilen kişi sayısı : 79.892

Şans Topu'nda 2+1 bilen kişi sayısı : 57.639

Şans Topu'nda 1+1 bilen kişi sayısı : 202.669



Şans Topu'nda Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 789.141,73 TL

Şans Topu'nda Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.945,75 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 473,00 TL

Şans Topu'nda Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 43,25 TL

Şans Topu'nda Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,15 TL

Şans Topu'nda Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,60 TL

Şans Topu'nda Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,40 TL

Şans Topu'nda Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,50 TL





Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: Haftaya devretti

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER