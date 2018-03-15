Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günü gerçekleştirilen ' Şans Topu' çekilişinde, 874. hafta heyecanı yaşandı. Tam 874 haftadır devam eden Şans topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen 1 kişi, 810 bin 373 lira 40 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 376 lira 60'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 248 kişi 326 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 882 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 770 kişi 20 lira 50'şer kuruş, 3 bilen 99 bin 140 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 226 kişi 6 lira 15'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 200 bin 677 kişi 3 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak.

Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 701 bin 240 lira 80 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon 76 bin 61 lira 81 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 600 bin 275 lira 72 kuruş aktarıldı.

Çekilişte 5 artı 1 bilen talihlinin kuponunu, Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Şans Topu Çekiliş Sonuçları 15 Mart 2018

02

07

10

16

21

+09

Şans Topu'nda 5+1 bilen kişi sayısı : 1

Şans Topu'nda 5 bilen kişi sayısı : 24

Şans Topu'nda 4+1 bilen kişi sayısı : 248

Şans Topu'nda 4 bilen kişi sayısı : 3.882

Şans Topu'nda 3+1 bilen kişi sayısı : 6.770

Şans Topu'nda 3 bilen kişi sayısı : 99.140

Şans Topu'nda 2+1 bilen kişi sayısı : 62.226

Şans Topu'nda 1+1 bilen kişi sayısı : 200.677



Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 810.373,40 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.376,60 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 326,90 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 27,85 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,50 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,80 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,15 TL

Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL





Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: HATAY / DÖRTYOL

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