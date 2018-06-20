Şans Topu heyecanı bu akşam yapılacak çekilişle sona erecek. Şans Topun'nun 888. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Ankara'da yapılacak. Geçen hafta 5+1 bilen Bursa Mudanya ve Bursa EKstel'den iki talihli kişi başına 392 bin 315 lira ikramiye almış, böylece geçen haftanın kazananı Bursa olmuştu. İşte Şans Topu'nun bu haftaki ve geçen haftaki çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Sonuçlar ikramiye bilgileri ile birlikte saat 21.45'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesinde yer alacak.

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 13 HAZİRAN

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 392.315,40 TL 5 bilen kişi sayısı : 30 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.615,55 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 249 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 315,55 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.601 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 29,10 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.230 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,55 TL 3 bilen kişi sayısı : 97.351 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 55.186 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,70 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 179.463 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,90 TL