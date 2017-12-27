Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu hafta 862. kez gerçekleştirilecek. Şans Topu kuponlarını oynayan binlerce vatandaş bu akşamki çekilişi heyecanla bekliyor. Geçen hafta Ankara, İzmir ve Samsun'dan 3 kişi Şans Topu'nun büyük ikramiyesini bölüşmüştü.
ŞANS TOPU 20 ARALIK SONUÇLARI: 06 - 10 - 13 - 16 - 25 +12
Şans Topu'nun 20 Aralık akşamı gerçekleştirilen 862. hafta çekilişinde 5+1 bilen 3 talihli 242 bin 214 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Öte yandan çekilişte 5 bilen 34 kişi 2 bin 137 lira 60'er kuruş, 4+1 bilen 303 kişi 240 lira 25'er kuruş, 4 bilen 4 bin 167 kişi 23 lira 25'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 308 kişi 17 lira, 3 bilen 98 bin 90 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2+1 bilen 61 bin 157 kişi 5 lira 65'ar kuruş ve 1+1 bilen 189 bin 694 kişi de 3 lira 40'er kuruş ikramiye kazandı.
|5+1 bilen kişi sayısı :
|3
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|242.214,35 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|34
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|2.137,60 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|303
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|240,25 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|4.167
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|23,25 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|7.308
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|17,00 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|98.090
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,45 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|61.157
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,65 TL
|
1+1 bilen kişi sayısı :
|189.694
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,40 TL
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması ise en geç 21:45'tir ve vatandaşlar bu saatten sonra Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir. Öte yandan Şans Topu çekilişini canlı olarak izlemek isteyen vatandaşlar, saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine girebilir.
HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
Şans Topu sonuçları, resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinde yayınlanmaktadır. Sonuçlar en geç 21:45'te www.millipiyango.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Sonuçların açıklandığı sayfada vatandaşlara kazanan numaralar, ikramiye bilgisi, büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi ve çekilişin videosu yer almaktadır.
Şans Topu sonuçları MPİ tarafından resmi olarak açıklandığında, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Şans Topu sonuçlarını görüntüleyebilir.
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