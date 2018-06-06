Şans Topu'nda heyecan dorukta! Şans Topu kuponlarını yatıranlar, çekilişin gerçekleşmesini ve sonuçların açıklanmasını bekliyor. Geçen Hafta İstanbul Bayrampaşa'dan bir kişi 5+1 bilerek Şans Topu'ndan 758 bin 246 lira ikramiye kazanmıştı. Bu hafta Şans Topu'nun kazandıran numaraları neler olacak? 6 Haziran Şans Topu saat kaçta çekilecek? İşte detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Her hafta Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Şans Topu çekilişleri, Çarşamba akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişler en geç 21:45'te sona erer ve böylece haftanın kazanan numaraları belli olur.

Şans Topu sonuçlarının belli olmasıyla birlikte ikramiye bilgileri de kısa süre içinde yayınlanır. Sonuçlar, Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden erişime açılır. Sonuçları görüntülemek için saat 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine giriş yapmak yeterlidir.

Çekiliş sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 30 MAYIS 2018

1 - 4 - 14 - 21 - 25 + 12

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilen Şasn Topu çekilişi, www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre bu hafta büyük ikramiye İstanbul bayrampaşa'dan 1 kişiye çıktı. Diğer ikramiye bilgileri şöyle:

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 758.246,10 TL 5 bilen kişi sayısı : 15 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5.055,30 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 181 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 419,35 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.914 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 34,70 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.624 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 23,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 85.379 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,10 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 53.503 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,75 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 182.432 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,70 TL

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