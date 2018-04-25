Şans Topu'nun 880. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu'nda geçen hafta 5+1 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 4. kez devretmedi, oyun kuralları gereği 5 bilenler arasında bölüştürüldü. Buna göre geçen hafta 5 bilen 32 kişi kişi başına 116 bin 226 lira ikramiye kazandı. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta? İşte bu akşamın Şans Topu çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba akşamları yapılan Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Şans Topu çekilişleri, Çarşamba akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişler en geç 21:45'te sona erer ve böylece haftanın kazanan numaraları belli olur.

Şans Topu sonuçlarının belli olmasıyla birlikte ikramiye bilgileri de kısa süre içinde yayınlanır. Sonuçlar, Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden erişime açılır. Sonuçları görüntülemek için saat 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine giriş yapmak yeterlidir.

Çekiliş sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde şanslı rakamlar 08 - 09 - 19 - 20 - 25 + 10 oldu. Çekiliş sonuçlarına göre, 5+1 bilen 4. kez çıkmayınca oyun kuralları gereği büyük ikramiye tutarı 5 bilenler arasında paylaştırıldı. Böylece 5 bilen 32 kişi 116 bin 226 lira ikramiye kazanmış oldu.

Şans Topu'ndaki diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

5+1 bilen kişi sayısı : Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: ,00 TL 5 bilen kişi sayısı : 32 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 116.226,10 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 316 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 319,25 TL 4 bilen kişi sayısı : 4.170 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 32,30 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 9.508 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,65 TL 3 bilen kişi sayısı : 123.273 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,85 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 87.803 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,35 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 278.263 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

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