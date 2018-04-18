Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından Şans Topu'nun 879. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Şans Topu'nda geçen 3 hafta boyunca 5+1 bilen çıkmayınca son olarak 2 milyon 609 bin liralık büyük ikramiye bu haftaya devretmişti. Şans Topu çekilişi ne zaman yapılacak? Şans Topu'nda 3 milyonu geçmesi beklenen büyük ikramiye sahibini bulkabilecek mi İşte detaylar...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Her hafta Çarşamba akşamları Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Şans Topu çekilişleri, Çarşamba akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişler en geç 21:45'te sona erer ve böylece haftanın kazanan numaraları belli olur.

Şans Topu sonuçlarının belli olmasıyla birlikte ikramiye bilgileri de kısa süre içinde yayınlanır. Sonuçlar, Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden erişime açılır. Sonuçları görüntülemek için saat 21:45'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesine giriş yapmak yeterlidir.

Çekiliş sonuçlarının açıklandığı sayfada kazanan numaralar, varsa büyük ikramiye kazanan il/ilçe bilgisi, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yer almaktadır.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİNDE GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

11 Nisan 2018 tarihli Şans Topu çekilişine göre 5+1 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye bu haftaya devretti. Şans Topu çekilişinde diğer ikramiye bilgileri ise şöyle:

5 bilen 22 kişi 4 bin 186 lira 4+1 bilen 224 kişi 411 lira 4 bilen 3 bin 31 kişi 40 lira 55 kuruş, 3+1 bilen 7 bin 746 kişi 20 lira 40 kuruş, 3 bilen 100 bin 277 kişi 4 lira 25 kuruş, 2+1 bilen 77 bin 126 kişi 5 lira 70 kuruş ve 1+1 bilen 263 bin 784 kişi 3 lira 10 kuruş ikramiye kazandı.

5+1 bilen kişi sayısı : 3. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.609.988,25 TL 5 bilen kişi sayısı : 22 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.186,05 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 224 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 411,20 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.031 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 40,55 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 7.746 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,40 TL 3 bilen kişi sayısı : 100.277 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,25 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 77.126 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,70 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 263.784 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,10 TL

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