Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) bu akşam gerçekleştireceği 890. hafta çekilişiyle birlikte belli olacak. Geçen hata Şasn Topu'nda 5+1 bilen Ankara, Antalya ve İstanbul'dan 3 kişi 250 bin 830 lira ikramiye kazandı. Peki Şasn Topu çekilişi saat kaçta?

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Şans Topu çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından her Pazartesi günleri çekiliyor. Bu hafta Şans Topu'nun 887. hafta çekilişi yapılacak. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Çekiliş sonuçları ise 21.45'e kadar Milli Piyango'nun resmi internet adresi üzerinden açıklanacak.

ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLARI - 27 HAZİRAN: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 + 8

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılan Şans Topu çekilişi saat 21.15'te www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlandı. Şans Topu sonuçlarına göre büyük ikramiye Ankara Etimesgut, Antalya Manavgat ve İstanbul Şişli'den 3 kişiye çıktı.

5+1 bilen kişi sayısı : 3 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 250.830,25 TL 5 bilen kişi sayısı : 28 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.687,65 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 241 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 312,80 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.982 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 33,70 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 6.301 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,25 TL 3 bilen kişi sayısı : 78.835 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,45 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 64.006 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,60 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 218.962 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,05 TL

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.